Best of Quest 2020: da Echo VR a Beat Saber, ecco i migliori giochi VR per Oculus Quest

Galvanizzati dal successo commerciale di Oculus Quest 2 sold dout, i rappresentanti dell'azienda californiana interna a Facebook ripercorrono l'anno che sta per concludersi svelando le esperienze videoludiche e interattive in VR premiate agli Oculus Best of Quest 2020.

La stratificata offerta di esperienze in Realtà Virtuale delle piattaforme di Rift e Quest viene testimoniata dalla ricca serie di videogiochi segnalati in questo evento. Senza nulla togliere ai tanti titoli e progetti interattivi citati, i protagonisti indiscussi degli Oculus Best of Quest 2020 sono i titoli selezionati nelle categorie Miglior App Gratuita e Miglior App a Pagamento, ossia Beat Saber ed Echo VR.

Al rhytm game lanciato originariamente su PS4 con PS VR e allo sparatutto a gravità zero di Ready at Dawn fanno seguito molti altri titoli in Realtà Virtuale, come Onward, Tetris Effect, The Climb, Pistol Whip e tanti altri giochi.

MIGLIOR APP A PAGAMENTO DEL 2020: BEAT SABER

MIGLIOR APP GRATUITA DEL 2020: ECHO VR

MIGLIOR GIOCO D’AZIONE: ONWARD

MIGLIOR STORIA INTERATTIVA: DOWN THE RABBIT HOLE

MIGLIOR GIOCO ARCADE: BLASTON

MIGLIOR GIOCO HORROR: FIVE NIGHTS AT FREDDY’S: HELP WANTED

MIGLIOR APP DI INTRATTENIMENTO: YOUTUBE VR

MIGLIOR STRUMENTO CREATIVO: TILT BRUSH

MIGLIOR GIOCO ADRENALINICO: THE CLIMB

MIGLIOR GIOCO SPORTIVO: ELEVEN TABLE TENNIS

BLOCKBUSTER PREFERITO: VADER IMMORTAL: EPISODE I

GIOCO PIÙ DESIDERATO: THE WALKING DEAD: SAINTS & SINNERS

MIGLIOR APP DI FITNESS: FITXR

MIGLIOR GIOCO RITMICO: PISTOL WHIP

MIGLIOR GIOCO DI RUOLO: JOURNEY OF THE GODS

MIGLIOR GIOCO MULTIPLAYER: POPULATION: ONE

MIGLIOR GIOCO D’AVVENTURA: THE ROOM VR: A DARK MATTER

MIGLIOR ESPERIENZA COMICA: TROVER SAVES THE UNIVERSE

MIGLIOR GIOCO PUZZLE: TETRIS EFFECT

GRAFICA PIÙ IMMERSIVA: UNTIL YOU FALL

