Besta 2022: il primo luglio conoscere l'agenzia di comunicazione più forte d'Italia

Terza edizione per il torneo di FIFA su PlayStation che vedrà protagoniste le migliori agenzie di comunicazione italiane. La creative agency NOku è pronta ad annunciare nuovamente l’evento più atteso del settore, la Best Agency eCup. Ma questa volta sarà una vera e propria festa.

La manifestazione, nata in occasione del primo lockdown del 2020 per alleviare la situazione critica che si era creata e che aveva costretto a casa tanti ragazzi dell’industry del marketing, dopo 2 anni di modalità online trova finalmente il suo sfogo live permettendo alle agenzie di sfidarsi faccia a faccia e di tifare i Player che le rappresenteranno nel torneo.

Venerdì 1 Luglio dalle 15.00, presso gli eStudios gestiti da Videogames Party di viale Filippetti 41 a Milano, partirà la competizione per eleggere l’agenzia più forte d’Italia del 2022 e dalle 18.00, in occasione della Finalissima per il primo e secondo posto, inizierà la #BestaFesta.

Grande caratteristica di Besta è la democratizzazione della competizione. Ogni agenzia avrà un rappresentante, un Player, che porterà sulle spalle l’onore e la reputazione della propria società. Ma a presentare la gara, questa volta, potrà essere anche lo stagista assunto il giorno prima (magari proprio perché forte ai videogiochi…), oppure un Social Media Manager, un Videomaker, il Marketing Manager o addirittura il Founder. Il più forte dovrà battersi per la conquista della gloria e del titolo di Agenzia più Forte d’Italia 2022.

Le sfide saranno inoltre accompagnate da una voce d’eccezione: Tiziano Crudeli, uno dei maestri del giornalismo sportivo italiano e fresco del titolo della sua squadra del cuore, si metterà a disposizione per realizzare la telecronaca dei principali match della giornata, affiancato dal presentatore e caster della eSerieC Marco “Il Merci” Mercieca.

Lo scopo rimane come sempre benefico. Quest’anno Besta ha scelto di sostenere le bambine e i bambini in fuga dalla guerra in Ucraina attraverso Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita delle bambine e dei bambini e garantire loro un futuro in oltre 120 paesi al mondo. Con il 2022 la cifra raccolta dalla manifestazione raggiunge la quota di €15.000,00.

Ai confermati Main Partner della kermesse, ADCI – Art Directors Club Italiano e UNA - Aziende della Comunicazione Unite, che coinvolgeranno nuovamente il proprio network e promuoveranno l’iniziativa nel settore, si aggiungono in questa edizione, Crebs - la prima creative & tech job board italiana, Agenzia Stanca - una delle community più seguite del settore, Touchpoint il magazine informativo di riferimento nell’industry e Video Games Party, agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi live e digitali, che metterà a disposizione gli eStudios per lo svolgimento dell’evento.

Tra le tante agenzie coinvolte che hanno già confermato la loro partecipazione al torneo, troviamo Alkemy, Dude, Instilla, Webranking, Connexia e copiaincolla dalla Lombardia, Il Brandificio e The Wave Studio dalla Sicilia, Bey, Nunau e Ribrain dalla Campania, Spencer & Lewis e SallyLee dal Lazio, Magilla di Bologna. Insomma, tutta la penisola sarà ben rappresentata. Ma quale si aggiudicherà il titolo? Per scoprirlo, vi diamo appuntamento al 1 luglio. Per coloro che non potranno partecipare alla festa, l’evento sarà trasmesso anche su Twitch sul canale di NOku.

Per tutte le ulteriori informazioni, bastano pochi click su Besta.gg. Che vinca il migliore!