Besta eCup 2021: a maggio la seconda edizione del torneo benefico di FIFA

Agenzie d’Italia, radunatevi! È tutto pronto per il ritorno del torneo benefico di FIFA su PlayStation che anche quest’anno eleggerà l’agenzia di comunicazione più forte del nostro Paese. La creative agency NOku è pronta ad annunciare la seconda edizione della BESTA eCup.

La Best Agency eCup (che promette di superare il grande successo dell’anno scorso grazie alla partecipazione di agenzie pluripremiate del panorama nazionale della comunicazione, del marketing e della creatività) si prospetta molto impegnativa. Non sarà facile ottenere la gloria e il titolo in palio: questa volta la sfida si gioca su un campo differente. Perché non stiamo parlando dei soliti award della pubblicità, ma di una competizione di FIFA su PlayStation, faccia a faccia.



L’iniziativa, nata con l’obiettivo di avviare una campagna di raccolta fondi a supporto della lotta al Covid-19 (per cui il ricavato delle iscrizioni verrà totalmente devoluto alla Croce Rossa Italiana) allo stesso tempo si propone di avvicinare le aziende del settore, normalmente abituate a misurarsi tra gare e deadline: grandi player come dentsu, Different e DUDE, si confronteranno alla pari con realtà più piccole ma altrettanto agguerrite.



Ogni agenzia avrà un rappresentante che porterà sulle spalle l’onore e la reputazione della propria società. Potrà essere un Art Director, un Account, un Social Media Manager o anche il CEO: il più forte dovrà battersi per la conquista della vetta e per diventare il nuovo numero 1. Il titolo appartiene alla milanese GreatPixel, arrivata sul gradino più alto del podio grazie al suo UX/UI Designer Omar Mootamri che si è distinto in una serie di match conditi da prestazioni di alto livello e gol spettacolari.



Main partner della kermesse sarà Everyeye.it, primo sito in Italia nel settore videoludico con oltre 14 milioni di utenti unici mensili che, oltre a riservare ampio spazio editoriale tramite contenuti specifici, trasmetterà in streaming sul proprio canale Twitch (oltre 121.000 iscritti) le partite della fase finale. Media partner d’eccezione di BESTA saranno invece le due principali associazioni di settore che hanno da subito sposato il progetto: UNA (Aziende della Comunicazione Unite) e ADCI (Art Directors Club Italiano) coinvolgeranno il proprio network, promuovendo le diverse fasi dell’evento.



Tra le agenzie coinvolte troviamo Loop, Social Factor di Bologna, Jack Magma, Tokio Studio e GDG PR di Milano, The Wave Studio di Catania, Nunau di Napoli e ovviamente GreatPixel che dovrà difendere il titolo. Ma quale sarà la prossima a essere eletta come la più forte d’Italia? Per scoprirlo, vi diamo appuntamento al 17 maggio con il calcio d’inizio della BESTA eCup 2021! Maggiori dettagli sul profilo Instagram BESTA eCup e sul sito Besta.gg.