Beta in arrivo per il soulslike Steelrising? Lo suggerisce il Microsoft Store

I fan di action soulslike potrebbero essere presto in grado di indossare i panni dell'androide Aegis e combattere gli automi impazziti di Steelrising in una Beta: ad alimentare le speranze degli appassionati del genere è il Microsoft Store con una pagina che cita, appunto, una versione dimostrativa in arrivo.

Come segnalato dai curatori del profilo Twitter di Aggiornamenti Lumia, sullo store digitale della casa di Redmond è appena comparsa una scheda in allestimento che preannuncia la disponibilità a breve di una Beta di Steelrising, l'ambizioso action ruolistico in sviluppo presso gli studi Spiders.

La versione in beta testing della nuova opera degli autori di GreedFall e Technomancer, presumibilmente, dovrebbe garantire l'accesso a una porzione della mappa e ad alcune missioni della campagna principale, oltre a delle sfide secondarie studiate per offrire una veloce infarinatura del sistema di combattimento elaborato dalla software house francese.

A chi ci si avvicina solo adesso a questa IP, ricordiamo che Steelrising racconta la storia alternativa di una Parigi steampunk in piena Rivoluzione Francese guidata con il pugno di ferro dagli automi assassini di Re Luigi XVI. Il compito dei giocatori è quello di servire il popolo e aiutarlo all'insurrezione impersonando Aegis, un'androide che si ribellerà ai suoi creatori dopo aver raggiunto l'autocoscienza. Nel corso dell'avventura sarà possibile acquisire armi, abilità e innesti speciali che risulteranno essere particolarmente utili contro le sanguinarie marionette di Re Luigi XVI che semineranno il terrore per le strade di Parigi.

Nell'attesa di capire come e quando sarà possibile partecipare alla Beta trapelata dal Microsoft Store, vi ricordiamo che Steelrising è previsto al lancio per l'8 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.