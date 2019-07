La Beta di Black Desert Online arriva su PS4 il 9 agosto

Gli sviluppatori di Pearl Abyss hanno annunciato che la beta del noto MMORPG Black Desert Online, nato su PC e poi sbarcato su console Xbox One, sarà lanciata su PlayStation 4 il prossimo 9 agosto.

Per l'esattezza, la fase beta del gioco sarà disponibile sulla console Sony a partire dal 9 agosto, ore 09:00 italiane, fino al 13 agosto alle ore 11:00. Un'occasione perfetta per provare con mano gli sconfinati contenuti di gioco, prima che il titolo faccia definitivamente il suo debutto anche su PS4. Segnaliamo che gli interessati non avranno necessità di sottoscrivere un abbonamento al PlayStation Plus per prendere parte alla beta, essendo Black Desert un'esperienza costruita interamente attorno al multiplayer online. Tutto ciò che avete bisogno di fare è seguire questo link e iscrivervi alla beta.

L'abbonamento al PS Plus, tuttavia, vi consente di risparmiare il 10% sul pre-order di tutte le edizioni del gioco. Tra queste, oltre alla standard, trovate anche la Deluxe e la Ultimate Edition che tra le altre cose assicurano l'accesso al gioco 40 ore prima del lancio ufficiale.

Black Desert Online è disponibile ora per PC e Xbox One, ed arriverà su PS4 il 22 agosto. Se foste interessati ad approfondire l'MMORPG di Pearl Abyss, vi rimandiamo alla nostra Recensione dedicata.