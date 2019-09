Beta di Call of Duty Modern Warfare: annunciato un evento in streaming per il Cross-Play

La prima fase di Open Beta di COD Modern Warfare in esclusiva su PS4 si è conclusa da pochi giorni e i ragazzi di Infinity Ward si preparano a lanciare la seconda e ultima fase di Beta su PC, Xbox One e PS4 fissando per la sera di oggi, martedì 17 settembre, un evento in streaming dedicato alla funzione di Cross-Play.

L'evento organizzato dalla sussidiaria californiana di Activision avrà luogo a partire dalle ore 19:00 italiane del 17 settembre e potrà essere ammirato dalle pagine del canale Twitch ufficiale di Infinity Ward.

Nel corso dello show potremo assistere a delle scene di gameplay inedite della Beta del nuovo Call of Duty incentrate sul Cross-Play, la funzionalità che permetterà a tutti gli utenti di questo ambizioso sparatutto in prima persona di partecipare a lobby multiplayer condivise tra le diverse piattaforme. Durante l'evento in streaming, presumibilmente, gli autori di Infinity Ward illustreranno le diverse opzioni a disposizione dei giocatori per fruire delle funzionalità offerte dal Cross-Play, ad esempio scegliendo di impostare il matchmaking sulla base dei controlli utilizzati.

La prossima fase di Beta testing di Modern Warfare si svolgerà dal 19 al 23 settembre: oltre al Cross-Play, sin dall'inizio della seconda prova online ci sarà anche Ground War, la modalità multiplayer 32vs32 da svolgersi all'interno di mappe di grandi dimensioni che consentiranno l'utilizzo dei veicoli e del sistema Killstreak. Il lancio ufficiale di Call of Duty Modern Warfare, invece, è previsto per il 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.