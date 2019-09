COD Modern Warfare: nuove immagini con veicoli, soldati, armi e scenari multiplayer

I vertici di Activision e gli sviluppatori di Infinity Ward festeggiano l'inizio della fase di Open Beta di Call of Duty: Modern Warfare pubblicando delle nuove immagini con cui ci offrono un piccolo assaggio dell'esperienza sparatutto che ci attende al lancio del titolo.

In questi scatti, gli autori californiani ritraggono le ambientazioni, i veicoli, le armi e le tipologie di soldati che caratterizzeranno questo ambizioso FPS: alcuni dei contenuti presenti in queste immagini possono essere fruiti partecipando alla fase di Beta che è già disponibile su PS4 con lancio previsto su PC e Xbox One tra il 19 e il 23 settembre. Nel corso di questa seconda Beta, che coinvolgerà tutte le versioni del titolo, ci sarà anche Ground War, la modalità 32 contro 32 con mappe di medio-grandi dimensioni e ampio utilizzo dei veicoli e del famoso sistema Killstreak.

Se vi state cimentando con le sfide in rete dell'attuale fase di testing multiplayer e volete rendere ancora più incisiva la vostra esperienza di gioco, allora vi farà certamente piacere sapere che sulle pagine di Everyeye.it potete consultare la nostra Guida con Trucchi per la Beta di Modern Warfare.

L'uscita ufficiale di Call of Duty Modern Warfare è prevista per il 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One: nel frattempo, eccovi tutto quello che c'è da sapere sul nuovo sparatutto di Activision tra funzionalità cross-play, contenuti e modalità presenti al lancio. Ma prima, date un'occhiata alle nuove immagini che trovate in calce alla notizia e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo.