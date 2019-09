La beta di Call of Duty Modern Warfare supporta il Cross Save

Sebbene Activision e Infinity Ward non abbiano confermato nulla a riguardo, la Beta di Call of Duty Modern Warfare sembra supportare alla perfezione il Cross Save tra varie piattaforme, come confermato da varie testate.

Un redattore di GameSpot USA afferma di aver utilizzato il Cross Save senza problemi di alcun tipo: "Ho giocato il primo weekend beta su PS4 e dopo aver scaricato il client della seconda beta su Xbox One ho scoperto di poter importare i miei progressi, tra cui livelli, equipaggiamento, emblemi e in generale tutti i traguardi raggiunti sulla console Sony."

Come detto, allo stato attuale Activision ha confermato il pieno supporto Cross Play per Call of Duty Modern Warfare mentre non si è sbilanciata per quanto riguarda il Cross Save, che sembra però essere perfettamente attivo e funzionante. Non è chiaro però se questa opzione verrà mantenuta nella versione definitiva o se si tratti magari solamente di un test.

La seconda fase beta di Call of Duty Modern Warfare è disponibile dal 19 al 23 settembre su PC, PS4 e Xbox One, il gioco completo arriverà invece il 25 ottobre su tutte le piattaforme citate.