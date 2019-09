Parte la Beta del firmware 7.0 di PS4: ecco tutte le novità dell'update

Dopo essersi premurata di inviare i codici per consentirne l'accesso ai tester, i vertici di Sony lanciano ufficialmente la fase di Beta del firmware 7.0 di PlayStation 4. Come suggerisce il numero di versione scelto per rappresentare il prossimo aggiornamento di sistema, l'ultimo update di PS4 sarà foriero di novità.

All'interno del firmware 7.0 che coinvolgerà presto tutti gli utenti di PlayStation 4 e PS4 Pro troveremo infatti diversi interventi volti a migliorare la qualità della vita dei giocatori, con aggiunte legate alla dashboard, alle funzionalità social e allo stesso gameplay.

Secondo quanto riportato dai colleghi di GamingBolt, chi sta partecipando alla Beta del firmware 7.0 di PS4 può accedere a una nuova opzione correlata all'HDR che permette di impostare, direttamente tramite la dashboard della console, il livello di luminosità desiderato seguendo un parametro simile a quelli già disponibili per la scelta del livello di contrasto e per la nitidezza. Operando tali modifiche a livello della dashboard, gli utenti possono così apprezzarne i benefici non solo nei videogiochi presenti nella propria ludoteca ma anche nelle applicazioni multimediali come quelle di YouTube, Amazon Prime Video o Netflix.

Un'altra importante novità del prossimo aggiornamento di sistema di PlayStation 4 riguarda l'aumento da 8 a 16 del numero massimo di partecipanti alle chat dei Party. Sempre tramite la versione 7.00 del firmware, dovremmo poter assistere a un miglioramento nella funzione di auto-download, con la riduzione dei casi in cui gli utenti si vedono necessari a riavviare la console per installare i giochi o le patch sull'hard disk interno del proprio sistema. La versione pubblica del firmware 7.0 di PS4 dovrebbe essere disponibile entro due settimane.