La Beta di Football Manager 2020 è ora disponibile su PC e Mac

SEGA e Sports Interactive annunciano la disponibilità della Beta Pubblica Pre-Release di Football Manager 2020 per PC Windows e Mac, disponibile per coloro che hanno effettuato il preordine del gioco su Steam o altri rivenditori digitali aderenti all'iniziativa.

La Beta è una versione quasi completa del gioco ma non definitiva, utile per permettere ai giocatori di scoprire bug e problemi tecnici che possono essere segnalati tramite il pulsante "Segnala Bug", in questo modo il team di sviluppo può risolvere le principali problematiche in vista del lancio. La Beta di Football Manager 2020 permette anche di giocare online mentre non sarà possibile accedere alle funzionalità Steam Workshop o agli editor fino al lancio della versione completa.

"Inizialmente, avevamo intenzione di pubblicare la Beta più tardi ma considerando le funzionalità di quest'anno, volevamo offrire ai giocatori un fine settimana in più per giocare e ottenere il loro feedback. Questo ci aiuterà a migliorare lo sviluppo finale in vista della pubblicazione del 19 novembre, per quello che è già il miglior gioco della serie", queste le parole di Miles Jacobson di Sports Interactive.