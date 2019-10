La Beta multiplayer di Warcraft 3 Reforged arriva questa settimana

Incuranti dei rumor su Diablo 4 e delle indiscrezioni su Overwatch 2, i gestori dei profili social di Blizzard ci informano che la Beta multiplayer di Warcraft 3 Reforged sarà disponibile nel corso di questa settimana.

La data di lancio ufficiale della Beta non è stata ancora svelata, ma l'imminente apertura della BlizzCon 2019 ci induce a guardare ai primi giorni di novembre come al periodo più probabile per l'inizio della prova su PC.

I primi inviti per partecipare a questa importante sessione di testing online saranno inviati agli acquirenti in preordine dell'edizione Spoils of War, mentre le successive ondate coinvolgeranno anche altri appassionati, ivi compresi naturalmente i fan di Warcraft III che hanno preordinato l'edizione standard.

La prima fase della Beta multigiocatore vedrà Orchi e Umani contendersi la vittoria su campi di battaglia digitali del matchmaking 1v1 e 2v2: i Non Morti e gli Elfi della Notte saranno aggiunti alle fazioni selezionabili nel corso delle prossime settimane.

Con Warfcraft 3 Reforged, Blizzard promette di rimasterizzare il leggendario strategico in tempo reale pubblicato nel 2002 su PC donandogli una veste grafica completamente nuova con personaggi, strutture, interfaccia e ambientazioni rivisti in funzione dell'utilizzo di texture ad altissima definizione, di nuovi effetti particellari e fisici, di un audio ridoppiato e di scene in cinematica inedite. Nel corso della BlizzCon 2019 riceveremo maggiori informazioni sulla Beta e sul gameplay di Warcraft 3 Reforged.