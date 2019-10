Beta pubblica di Project xCloud: ecco i quattro giochi disponibili al lancio

Nel corso della serata di martedì 14 ottobre, Phil Spencer ha ufficialmente annunciato al pubblico che la Beta pubblica di Project xCloud è ora disponibile.

La prima ondata di inviti per l'accesso all'anteprima del servizio di cloud gaming sono infatti stati spediti e nel corso delle prossime settimane se ne aggiungeranno di ulteriori. Ma a cosa potranno giocare i fortunati utenti selezionati per provare con mano la Beta pubblica di Project xCloud? Ebbene, secondo quanto segnalato da WindowsCentral, i titoli resi disponibili nella primissima fase di testing sono quattro. Selezionati con l'intento di offrire al pubblico generi videoludici differenti, questi ultimi corrispondono a:

Gears 5 ;

; Halo 5: Guardians ;

; Killer Instinct ;

; Sea of Thieves;

I giocatori selezionati da Microsoft potranno accedere gratuitamente alle quattro produzioni, con le quali potranno intrattenersi nel corso della propria prova della Beta pubblica di Project xCloud.



Per coloro che desiderano maggiori informazioni e dettagli sul progetto di cloud gaming elaborato dalla Casa di Redmond, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di Project xCloud, realizzato dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli in occasione dell'E3 di quest'anno. Recentemente, inoltre, il team di Microsoft ha presentato ufficialmente i requisiti di banda necessari per usufruire del servizio, annunciando requisiti minimi e consigliati per Project xCloud.