Fine della Beta di Red Dead Online: ecco come cambia il Sistema di Ostilità

L'update odierno di Red Dead Redemption 2 ha posto fine alla Beta di Red Dead Online e determinato tutta una serie di modifiche alle meccaniche di gameplay e alle dinamiche free roaming basate sul Sistema di Ostilità, l'elemento più importante dell'esperienza multiplayer del kolossal western di Rockstar Games.

Con l'aggiornamento 1.08 di Red Dead Online, infatti, il Sistema di Ostilità viene rimodulato in funzione dell'aggiunta dell'opzione per scegliere un stile di gioco Offensivo o Difensivo. Decidendo di adottare uno stile offensivo nel Free Roam, gli utenti possono attaccare gli altri giocatori e accettare le conseguenze delle proprie azioni, siano esse rappresentate dall'aumento della propria taglia ingame alla necessità di fuggire per non cadere nelle trappole tese da chi vorrà vendicare un torto subito in precedenza.

Lo stile di gioco difensivo, invece, consente agli utenti di approcciarsi all'esplorazione della mappa senza l'assillo degli attacchi nemici: chi adotta questo stile viene segnalato ingame da una icona di scudo e non riceve notifiche per le missioni Free Roam che prevedono scontri tra gli altri giocatori e non vi potranno partecipare.

Tra gli altri interventi compiuti da Rockstar per migliorare il Sistema di Ostilità di Red Dead Online citiamo anche l'aumento di visibilità del radar giocatore, una modifica richiesta dalla community per facilitare le interazioni tra chi gioca in maniera "pacifica" e chi assume comportamenti tanto aggressivi da risultare molesti.

Non meno importante è poi la riformulazione del sistema che tiene traccia del livello di Ostilità: con l'aggiornamento 1.08 disponibile su PS4 e Xbox One, infatti, il livello di Ostilità associato al proprio alter-ego non aumenterà se il giocatore si difende da un altro utente che adotta uno stile offensivo e non si subirà alcuna penalità di sorta se si decide di rispondere all'attacco. A queste novità se ne aggiungeranno molte altre nel corso dei prossimi mesi, a cominciare dalle nuove professioni degli update estivi di Red Dead Online.