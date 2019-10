La Beta di Resident Evil Project Resistance giocata oggi alle 17:00 su Twitch

Non siete riusciti ad ottenere l'accesso alla Beta di Resident Evil Project Resistance? Non temete, oggi pomeriggio potrete viverla assieme a noi!

A partire dalle ore 17:00 di oggi 5 ottobre, la nostra redazione vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye per andare alla scoperta della nuova interessante proposta di Capcom, un gioco multiplayer asimmetrico ambientato nell'universo narrativo di Resident Evil. Per chi non lo sapesse, il titolo vede quattro sventurati protagonisti, controllati da altrettanti giocatori, costretti a collaborare per sopravvivere ad un quinto partecipante alla partita, che nei panni del Mastermind deve provare a fermarli in tutti i modi, sguinzagliando zombie, piazzando trappole oppure scendendo in campo nei panni di Mr. X di Resident Evil 2 Remake!

Cogliamo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri spettatori in chat. Cliccando sul simbolo a forma di campanella, inoltre, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare all'appuntamento. A proposito della Beta di Project Resistance, lo sapete che è possibile udire una traccia musicale di Resident Evil 3? Che si tratti di un indizio sull'esistenza del remake?