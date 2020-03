La Beta di Shadow Arena per PC è ufficialmente terminata

Shadow Arena è un Battle Royale con elementi MMO nato come spin-off di Black Desert Online: il gioco arriverà nel corso del 2020, il 27 febbraio scorso è stata però attivata una Beta su PC, ora ufficialmente conclusa.

La Beta è rimasta attiva fino a domenica 8 marzo anche se alcuni giocatori riferiscono di essere riusciti a giocare fino alle prime ore del mattino di oggi, lunedì 9 marzo, in ogni caso nel momento in cui scriviamo la Beta è ufficialmente terminata mentre il modulo per inviare i propri feedback resterà attivo fino al 10 marzo.

Il gioco è ambientato nello stesso universo di Black Desert Online e fonde meccaniche MMO con quelle dei Battle Royale per proporre un gioco dal concept interessante anche se al momento non perfetto, sopratutto per quanto riguarda il comparto tecnico ed alcune meccaniche di gameplay.

E' presto in ogni caso per preoccuparsi dal momento che gli sviluppatori valuteranno attentamente i feedback ricevuti durante la fase di test con l'obiettivo di migliorare tutti gli aspetti del progetto in occasione del lancio ufficiale fissato nel corso dell'anno ma ancora senza una data precisa.