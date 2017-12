Weaver: l'abbandono delle microtransazioni potrebbe far aumentare il prezzo dei giochi

La microtransazioni e le loot box sono due degli aspetti più controversi dell'attuale panorama videoludico. Pur essendo mal viste da una larga fetta di pubblico, continuano ad essere implementate dalle compagnie nei loro giochi poiché garantiscono un elevato quantitativo di introiti

Sono in tanti a chiederne la rimozione definitiva da tutti i titoli, ma la questione potrebbe non essere così semplice. Nei giorni scorsi ha detto la sua al riguardo il fondatore di Bethesda, Christopher Weaver, che non è più direttamente coinvolto con gli affari della compagnia ed è attualmente al lavoro sul Videogame Pioneers Archive per lo Smithsonian Institution.

"Questo tipo di approccio ai pagamenti può rivelarsi controproducente quando interferisce con il normale flusso del gioco, scoraggiando l'immedesimazione. I giocatori, tuttavia, potrebbero dover assorbire i costi in continuo aumento delle produzioni AAA per consentire ai publisher di rientrare nei costi". Weaver, che ora si è dato all'insegnamento, ha poi aggiunto: "La cosa più bella dell'insegnare agli studenti, è che non devo più preoccuparmi degli aspetti economici".

I costi per lo sviluppo di produzioni di alto livello è lievitato a dismisura, e la necessità di mantenere attiva e funzionante un'infrastruttura online per molti anni si ripercuote sulle finanze delle compagnie. Secondo Weaver, le microtransazioni possono rivelarsi controproducenti se mal implementate, ma permettono ai publisher di rientrare nei costi. Il loro eventuale abbandono potrebbe far aumentare il prezzo dei giochi, andando così a danneggiare le finanze dei giocatori.

Cosa ne pensate al riguardo? Sareste disposti a pagare di più i videogiochi pur di veder sparire le microtransazioni? Intanto, alcune compagnie stanno già prendendo le distanze da questa tipologia di mercato: Obsidian Entertainment, ad esempio, ha già dichiarato che il suo prossimo RPG ne sarà completamente privo. Altre come Take-Two, invece, hanno scelto le microtransazioni come modello di business per il futuro.