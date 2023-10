Bethesda e l'addio di Pete Hines: c'entrano le esclusive Xbox? Spunta una vecchia mail

Come avrete sicuramente letto sulle pagine di Everyeye, Pete Hines non fa più parte di Bethesda Softworks. Il celebre personaggio ha infatti dato le dimissioni, ringraziando colleghi e pubblico sui social. Sebbene i motivi ufficiali dell'evento siano sconosciuti, c'è chi ritiene che la risposta sia in una vecchia mail.

Nella disputa legale tra la FTC e Microsoft per l'acquisizione di Activision, infatti, sono emerse tantissime mail private dei membri dell'azienda, tra le quali figura anche un messaggio di posta elettronica inviato da Pete Hines nel corso del 2022 a Todd Howard e altri membri di Bethesda.

All'interno del messaggio, è evidente che il pezzo grosso della software house che ha dato i natali a Skyrim non comprenda per quale motivo il trattamento riservato al catalogo Activision debba essere diverso rispetto a quello dei giochi Bethesda. Più nello specifico, per Pete Hines non è chiaro il perché i giochi dell'azienda siano in arrivo esclusivamente sulle piattaforme Microsoft quando quelli Activision - incluso Call of Duty - sono invece previsti anche su PlayStation.

Sebbene le dinamiche che abbiano spinto Microsoft ad avere approcci diversi siano ben chiare (così com'è chiaro il motivo per cui Minecraft continui ad arrivare su tutte le piattaforme), non è da escludere che le perplessità di Hines l'abbiano spinto ad abbandonare l'azienda nei mesi successivi. Ovviamente si tratta solo di ipotesi e non vi è assolutamente nulla di certo ed è probabile che i reali motivi delle dimissioni non emergeranno mai.

