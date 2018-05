Bethesda aggiorna il teaser di Fallout: annuncio in arrivo a breve?

Bethesda ha aggiornato il teaser "Please Stand By" trasmesso sul proprio canale Twitch, lasciando intendere che il nuovo annuncio legato a Fallout potrebbe arrivare in serata. Manca davvero poco per scoprirlo?

Come potete vedere a fondo pagina, la trasmissione teaser di Bethesda si è aggiornata con un nuovo oggetto all'interno della scena: accanto alla statuina Vault-Tec, infatti, possiamo notare la presenza di un orologio da polso che al momento segna le ore 10:00.

Si tratta forse di un indizio relativo all'imminente annuncio? Un'indicazione sull'orario in cui verrà svelato? Ricordiamo che secondo le ultime voci di corridoio Bethesda potrebbe essere al lavoro su Fallout 3 Remastered, oppure sul porting Nintendo Switch di Fallout 4.

Stando alle parole di Kotaku, invece, il publisher potrebbe sorprenderci con un gioco completamente nuovo. Per scoprirlo non rimane che attendere le prossime ore!