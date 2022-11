Bethesda ama Indiana Jones, il primo concept del gioco risale al 2009

Ai microfoni di Lex Fridman, Todd Howard non ha parlato solamente di Starfield ma anche di Indiana Jones, nuovo grande progetto Bethesda annunciato nel gennaio 2021 e poi sparito dai radar.

Howard ha definito Indiana Jones "una vera lettera d'amore ai fan della serie", un progetto che lo stesso Todd ha cercato e voluto a lungo, tanto che nel 2009 Bethesda aveva presentato un concept a LucasArts, l'idea poi è naufragata per vari motivi, tra cui problemi organizzativi interni della compagnia, ma in seguito le cose sono cambiate tanto che nel 2019 Howard è tornato alla carica.

Il secondo pitch sembra essere piaciuto molto a Disney e sin da subito Bethesda ha deciso di assegnare lo sviluppo a MachineGames, team svedese noto per Wolfenstein The New Order e Wolfenstein II The New Colossus. Secondo Howard, MachineGames è il team ideale per questo progetto grazie alla capacità dello studio di lavorare sullo storytelling, come dimostrato con i due Wolfenstein.

Di Indiana Jones non sappiamo ancora praticamente nulla ma Todd Howard afferma di entrare quotidianamente in contatto con il gioco e di essere soddisfatto del risultato, chiarendo inoltre come sia molto difficile incasellare Indiana Jones in un solo genere. E' un action adventure? Anche, ma non solo, ne sapremo di più a tempo debito.