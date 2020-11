Bethesda amplia gli studi di Austin e Montreal: in sviluppo nuovi giochi nextgen?

Stando a quanto riferito dalla community del portale di Xbox News (non collegato a Microsoft), Bethesda avrebbe aperto delle nuove posizioni lavorative presso le sussidiarie di Austin e Montreal per accelerare lo sviluppo di videogiochi nextgen non ancora annunciati.

Le figure professionali ricercate dal colosso videoludico statunitense che, nel corso del 2021, entrerà nella divisione Xbox dopo il matrimonio tra ZeniMax e Microsoft, comprendono designer, programmatori, autori, artisti digitali e ingegneri software.

Come anticipato, le posizioni lavorative coinvolgono le divisioni interne dei Bethesda Game Studios con sede ad Austin (Texas, USA) e Montreal (Quebec, Canada). Nella descrizione delle esperienze pregresse e delle mansioni da ricoprire all'interno del team, non viene citato nessun videogioco noto come il kolossal ruolistico The Elder Scrolls 6 o l'avventura sci-fi Starfield, da qui i rumor sul possibile sviluppo di almeno due titoli non ancora presentati ufficialmente da Bethesda.

Tra i tanti appassionati che stanno intervenendo nella discussione alimentata sui social dalla scoperta di queste richieste di lavoro, troviamo anche degli utenti che citano due proprietà intellettuali registrate nei mesi scorsi da Bethesda, ossia Spyteam e Giant Monster News: che siano questi i nomi delle nuove IP in sviluppo presso la software house di Skyrim e Fallout 4?