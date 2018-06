Bethesda annuncia la Collector's Edition di RAGE 2

All'evento BE3 Bethesda ha svelato una Collector's Edition limitata di RAGE 2 che include una testa mutante da parete che parla e canta. La Collector's Edition disponibile per la prenotazione presso i rivenditori aderenti all'iniziativa e include contenuti esclusivi come la testa da parete di Ruckus lo sterminatore!

L'adorabile mutante non morto vivrà sulla vostra parete parlando e cantando canzoni. La Collector's Edition limitata include inoltre:

Uno steelbook esclusivo

Il poster della Collector's Edition

La missione bonus esclusiva Il dio della morte

Il BFG di DOOM

La skin monster truck mutante

I codici cheat Mago della Zona devastata

Potenziatore esperienza

L'armatura di Nicholas Raine e la pistola dei coloni

Uno stendardo da battaglia esclusivo da esporre sul veicolo

RAGE 2 è frutto della collaborazione di due eccellenze videoludiche: Avalanche Studios, i maestri della follia a mondo aperto, e id Software, i creatori degli sparatutto in soggettiva, insieme per sconvolgervi con un mondo delirante in cui andare ovunque, sparare a chiunque e fare esplodere ogni cosa. Partite per la Zona devastata nei panni di Walker, l'ultimo ranger, e immergetevi nel puro delirio di RAGE 2. Attraversate la crudele Zona devastata tra deliranti battaglie di veicoli e caotici combattimenti in prima persona, affrontando bande di sadici per trovare le tecnologie e gli strumenti necessari ad annientare il regime oppressivo dell'Autorità una volta per tutte.