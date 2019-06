Bethesda annuncia Commander Keen, nuovo gioco per dispositivi mobili

Nel corso della conferenza in corso di svolgimento all'E3 2019, Bethesda ha annunciato Commander Keen per dispositivi mobili, erede della serie di videogiochi sviluppati dalla id Software tra il 1990 e il 1995.

In Commander Keen, sviluppato da ZeniMax Online Studios, i giocatori saranno chiamati a salvare la galassia nei panni di Billy e della sorella gemella Billie con l'ausilio di un assortimento di gadget strampalati. Potranno usare il loro arsenale per fare esplodere e rimbalzare i nemici nella modalità Storia per giocatore singolo, o cimentarsi contro altri comandanti in modalità Battaglia.

La data di lancio non è stata rivelata, ma nel frattempo potete iscrivervi su GoKeen.com per ricevere aggiornamenti e un costume di gioco esclusivo. In allegato a questa notizia trovate i due trailer che sono stati proiettati in occasione dell'annuncio.