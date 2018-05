Bethesda annuncia Fallout 76 con un video teaser, presentazione completa all'E3

Finalmente ci siamo: dopo il teaser reveal pubblicato nella giornata di ieri, Bethesda ha annunciato ufficialmente Fallout 76, il nuovo capitolo della serie GDR post-apocalittica. Vediamo il teaser trailer di presentazione.

Come possiamo apprendere dal video (lo trovate in cima alla notizia), il nuovo capitolo di Fallout sarà ambientato nel Vault 76, il Vault di controllo di Washington DC, sembra quindi confermato il ritorno in questa zona già esplorata nei passati episodi della serie.



Il Vault 76, come probabilmente ricorderete se avete giocato Fallout 3 e il DLC Mothership Zero, è popolato da circa 500 abitanti e risulta destinato ad aprirsi dopo 20 anni con lo scopo di ripopolare l'esterno. In Fallout 4, il Vault 76 viene citato in un telegiornale che parla dell'inaugurazione prevista per il 2076, per festeggiare il trecentesimo anniversario della nascita degli Stati Uniti. Che la trama di Fallout 76 possa essere legata a questi indizi?

Per saperne di più su Fallout 76, a questo punto, non rimane che attendere ulteriori informazioni, la presentazione completa del gioco è prevista per la conferenza E3 di Bethesda in programma lunedì 11 giugno alle 03:30 del mattino, ora italiana. Secondo alcune fonti vicine a Kotaku, il nuovo Fallout integrerà anche una modalità multiplayer, sebbene al momento la testata non sia in grado di dire di più a riguardo. Sempre Kotaku fa sapere che il titolo dovrebbe essere sviluppato da Bethesda Game Studios Austin, ex BattleCry Studios, team responsabile di Battlecry, progetto cancellato nel 2017.



Fallout 76 arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la finestra di lancio invece non è stata rivelata. In apertura trovate il primo teaser del gioco mentre in calce potete vedere i primi screenshot e la covert art provvisoria con il logo.