Bethesda annuncia Ghostwire Tokyo, la nuova avventura di Shinji Mikami

Durante lo Showcase E3 2019 di Bethesda, Shinji Mikami e gli sviluppatori di Tango Gameworks al seguito del maestro giapponese noto per aver contribuito alla creazione della serie di Resident Evil hanno presentato ufficialmente Ghostwire Tokyo.

La sinossi ufficiale che accompagna il trailer di presentazione di Ghostwire Tokyo ce lo presenta come "un nuovo gioco d’azione e avventura" ambientato in una dimensione post-apocalittica dominata da una qualche misteriosa forza occulta artefice della scomparsa di buona parte della popolazione di Tokyo:

"Scoprite la causa di strane sparizioni avvenute a Tokyo e liberate la città da un nuovo e oscuro male. Sfruttate le vostre misteriose abilità spettrali per affrontare l’occulto, scoprite cosa si cela dietro oscuri complotti e vivete le leggende metropolitane come mai prima d’ora. Non temere l’ignoto. Combattilo".

La data di lancio di Ghostwire Tokyo non è stata ancora annunciata, così come la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce.