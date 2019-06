Bethesda annuncia ORION, la tecnologia per il game streaming su ogni piattaforma

Nel corso della conferenza organizzata da Bethesda in apertura di E3 2019, i vertici del colosso videoludico statunitense hanno presentato ufficialmente ORION, una nuova tecnologia che promette di migliorare i servizi in game streaming fruibili su ogni dispositivo connesso alla rete.

Stando a quanto illustrato dal Director of Publishing di Bethesda James Altman e dal CTO di id Software Robert Duffy, la tecnologia di ORION nasce con lo scopo di ottimizzare i motori grafici dei videogiochi Bethesda per migliorarne le prestazioni decidendo di fruirli in streaming attraverso il proprio tablet o smartphone in grado di accedere alla rete.

Grazie ad ORION e all'ottimizzazione promessa da questa tecnologia, affermano i dirigenti di Bethesda e della casa di sviluppo attualmente al lavoro su DOOM Eternal, i giocatori potranno trasmettere contenuti videoludici il 20% più velocemente, riducendo così le problematiche legate alla latenza e agli artefatti.

ORION di Bethesda entrerà in Closed Beta entro la fine dell'anno, per poi essere messa a disposizione di tutti i giocatori entro e non oltre la prima metà del 2020. Date un'occhiata alla video dimostrazione di questa tecnologia e a come si comporta con titoli particolarmente onerosi in termini di risorse grafiche e di rete come DOOM Eternal, e diteci cosa ne pensate di ORION.