Bethesda annuncia il QuakeCon 2018: ecco i primi dettagli

Nella giornata di oggi,ha ufficialmente annunciato il: l'evento, giunto alla sua ventitreesima edizione, si terrà dal 9 al 12 agosto presso il Gaylord Texan Resort and Convention Center situato a Dallas, Texas.

L'evento permetterà a Bethesda, insieme a Zenimax Studio, di svelare nuove informazioni sulle sue IP e su nuovi progetti legati al mondo del gaming. Come al solito, saranno presenti anche tornei competitivi, workshop, e altro ancora.

L'entrata al QuakeCon 2018 - ha annunciato Bethesda - sarà gratuito, e coloro che fossero interessati al pernottamento presso l'hotel dove si terrà la convention, possono prenotare dei posti riservati al prezzo speciale di 184 dollari a notte.

Al momento non sappiamo nulla su ciò che la compagnia ha in serbo per il QuakeCon 2018, ma siamo fiduciosi che l'evento possa regalare qualche gradita sorpresa ai fan dei giochi Bethesda. Sebbene in molti sperino nell'annuncio di The Elder Scrolls VI, l'azienda ha già confermato che bisognerà aspettare ancora un po'. Voi cosa vi aspettate?