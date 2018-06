Bethesda annuncia Wolfenstein Cyberpilot, nuovo spin-off pensato per la VR

In occasione della conferenza Bethesda E3 2018, Pete Hines è salito sul palco per annunciare Wolfenstein Cyberpilot, nuovo spin-off della serie interamente pensato per la realtà virtuale. Il gioco è in arrivo nel 2019 sulle piattaforme VR.

Wolfenstein Cyberpilot ci vedrà nei panni di un hacker della Resistenza, con l'obiettivo di aggirare i robot e le diaboliche macchine da guerra dei Nazisti per farle combattere dalla nostra parte. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul titolo, a parte il fatto che arriverà su tutte le piattaforme VR nel 2019.

Ricordiamo inoltre che durante la conferenza è stato annunciato anche Wolfenstein Youngblood, nuova espansione standalone con supporto alla co-op.