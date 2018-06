Bethesda ha annunciato ufficialmente Starfield, primo capitolo di un nuovo franchise

Nel corso della conferenza E3 che si è appena conclusa, Bethesda ha annunciato ufficialmente Starfield, titolo di cui si rumoreggiava da molto tempo.

Starfield è stato descritto come un gioco next-gen per giocatore singolo che rappresenterà l'inizio di un nuovo franchise completamente originale, il primo per Bethesda da 25 anni a questa parte. Del titolo, in ogni caso, non è stato svelato molto: la compagnia si è limitata a mostrare il breve teaser trailer, che suggerisce la presenza del setting spaziale, che abbiamo allegato in apertura di notizia. Buona visione!