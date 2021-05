Bethesda: Arkane è al lavoro su un gioco a base di vampiri chiamato Omen?

Nel corso delle ultime ore non si è parlato solo della probabile struttura di Starfield, titolo Bethesda che sembra essere ispirato a No Man's Sky, ma sono state diffuse anche delle voci di corridoio riguardanti il prossimo progetto targato Arkane Studios.

Stando agli ultimi rumor, infatti, gli autori di Prey e Dishonored starebbero lavorando ad una nuova proprietà intellettuale chiamata Omen. Sebbene non vi sia nulla di confermato, il gioco in questione non sarebbe altro che una pesante rivisitazione del concept iniziale di Prey 2 (il sequel del primo Prey, non il reboot del 2017) con protagonisti i vampiri. Se le informazioni diffuse dagli insider dovessero essere confermate, si tratterebbe di un immersive sim ambientato in un enorme open world non solo caratterizzato da uno stile che ricorda molto da vicino Coruscant, il celebre pianeta di Star Wars, ma anche dall'ormai tipico level design della software house, uno degli aspetti più apprezzati nei suoi ultimi lavori.

Gli insider si sono sbilanciati anche sull'annuncio e sulla finestra di lancio del progetto, il quale potrebbe essere annunciato nel corso dell'evento estivo dedicato ai giochi Microsoft e Bethesda anticipato qualche giorno fa da Jeff Grubb e dovrebbe poi arrivare sugli scaffali nel 2022.