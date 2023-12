Bethesda, cambio ai vertici: Microsoft ha scelto la nuova leader della compagnia

Con l'abbandono di Bobby Kotick, e Microsoft ha affidato Activision-Blizzard-King alle mani di Matt Booty, ma questo non è l'unico cambiamento a cui il colosso di Redmond ha pensato come parte della sua riorganizzazione interna.

Le recenti decisioni organizzative di Microsoft hanno toccato anche le sponde di Bethesda, con la compagnia di The Elder Scrolls e Starfield che vedrà un cambio ai vertici. È lo stesso Matt Booty che, tramite una nota giunta a The Verge, ha annunciato che sarà Jill Braff ad avere le redini di Bethesda d'ora in avanti.

"Jill ha una vasta esperienza nei giochi e nell'intrattenimento, con ruoli precedenti presso Nintendo, Sega, Glu Mobile, Home Shopping Network e Warner Bros. ed ha gestito l'attività online e di marketing per l'Ellen DeGeneres Show", ha affermato Booty nel messaggio. "È stata la nostra leader per il lavoro di integrazione quando ZeniMax/Bethesda si è unita a Xbox, e attraverso quel lavoro è arrivata a conoscere bene molti dei loro team e leader.

Jill sarà responsabile della guida dei team di sviluppo dei giochi ZeniMax/Bethesda, che continueranno a operare come entità ad integrazione limitata, oltre a continuare a supervisionare il team di Microsoft Casual Games".

Todd Howard continuerà a ricoprire un ruolo chiave all'interno di Bethesda: il director di Starfield ha rivelato di avere la parola su tutto, anche se è un compito che non sempre vorrebbe avere.