Bethesda celebra l'entrata in Xbox con un trailer: il commento di Pete Hines

Dopo aver ottenuto l'approvazione in America e in Europa, questo pomeriggio Phil Spencer ha dato la lieta novella annunciando l'acquisizione di ZeniMax e l'entrata in Xbox Game Studios dei talentuosi sviluppatori di Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios.

D'ora in avanti potranno beneficiare del supporto finanziario e del know-how di Microsoft per realizzare dei giochi ancora migliori, alcuni dei quali usciranno in esclusiva su Xbox Series X|S e PC. Un evento del genere merita dei festeggiamenti all'altezza, pertanto Bethesda ha condiviso con tutti i giocatori un trailer che ripercorre i 35 anni di storia della compagnia attraverso degli scatti d'epoca e delle istantanea tratte dai giochi più celebri, da Fallout a Skyrim, passando per DOOM, Dishonored e Wolfenstein, mentre in sottofondo si sentono le note di It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'N' Roll) degli AC/DC.

Il trailer, che potete visionare in apertura di notizia, è inoltre stato accompagnato dalle parole di Pete Hines, Vice Presidente Senior della divisione PR e Marketing di Bethesda, che ha evidenziato l'importanza di questo evento storico e ha specificato che, per il momento, la compagnia non intende fare nuovi annunci o cambiare i piani relativi ai giochi già presentati. Hines ha inoltre omaggiato la memoria del CEO e fondatore di Bethesda Robert Altman, scomparso lo scorso mese. Non ha potuto assistere ad un momento così importante per la sua compagnia, ma ha lasciato in eredità ai tutti i dipendenti ideali come "lo spirito di famiglia e la fedeltà". Parole dolci anche nei confronti di Phil Spencer e tutti i ragazzi di Microsoft e Xbox: "La collaborazione, il rispetto reciproco e il supporto che ci hanno mostrato durante questo processo è stato straordinario. Sono felice di poter continuare il grande rapporto di collaborazione che abbiamo costruito nelle ultime due decadi, prima come partner e adesso come colleghi nella stessa compagnia". I ringraziamenti finali vanno tutti ai giocatori: "Questo viaggio non avrebbe avuto senso se non l'avessimo condiviso con voi".