Bethesda cerca un Quest Designer lo studio di Austin: lavorerà a The Elder Scrolls 6?

è attualmente alla ricerca di un Quest Designer per Bethesda Studios Austin , neonato team nato dalle ceneri die che si occuperà dei maggiori franchise della compagnia.

Nell'annuncio di lavoro non vengono citati giochi in particolare, al canditato viene richiesta esperienza nello sviluppo di Giochi Tripla A e nella realizzazione di quest fortemente integrate con la narrazione. GamingBolt ipotizza che il Quest Designer possa lavorare nel team di The Elder Scrolls 6 oppure di Starfield, il tanto rumoreggiato Action RPG di Bethesda ad ambientazione spaziale, mai annunciato ufficialmente fino a questo momento.

Bethesda ha fissato la sua conferenza E3 per il prossimo 11 giugno, sarà questa l'occasione giusta per scoprire cosa bolle nel pentolone di Bethesda Studios Austin?