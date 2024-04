Bethesda: chiude i battenti la divisione francese della compagnia di Microsoft

Nonostante non sia ancora giunto un comunicato pubblico, lo streamer Desastre, partner ufficiale della compagnia di The Elder Scrolls e Fallout, ha confermato che la divisione francese di Bethesda è stata definitivamente chiusa.

"Probabilmente ve lo aspettavate, ma negli uffici in Francia è finita", esordisce su X|Twitter lo streamer e collaboratore di Bethesda, Desastre. Sembra che la decisione abbia coinvolto anche i membri al lavoro di The Elder Scrolls Online e Fallout 76, live service che continuano a riscuotere grande successo a diversi anni dal loro esordio. "E questo vale anche per TESO e Fallout, tra gli altri", conferma infatti lo streamer, che ha poi voluto ringraziare le persone con cui ha avuto uno stretto rapporto di collaborazione negli ultimi anni.

"Per quanto riguarda TESO, in 10 anni ho conosciuto tutti i CM. Sono andato sul posto innumerevoli volte e ho incontrato persone davvero gentili e ho vissuto momenti unici per un giocatore come me. Al di là dell'aspetto professionale sono davvero delle grandi persone, sempre attenti, disponibili e davvero molto simpatici e mi dispiace per come è finita questa avventura". Desastre si è detto dispiaciuta per come sia arrivata la notizia da parte di Bethesda, ovvero senza alcun tipo di preavviso interno. Staremo a vedere se arriveranno ulteriori informazioni al riguardo tramite un commento ufficiale di Bethesda e Microsoft.

