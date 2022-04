Giochi gratis PC: i classici Elder Scrolls e Wolfenstein Enemy Territory arrivano su Steam

Con l'avvicinarsi della migrazione definitiva dei prodotti Bethesda su Steam, ecco che la piattaforma di Valve ha cominciato ad accogliere alcuni dei grandi classici della compagnia che hanno fatto la storia del franchise di The Elder Scrolls.

Alcuni dei titoli fanno il loro esordio assoluto su Steam, e sono in parte riscattabili senza alcun esborso da parte degli utenti. Bethesda ha aggiunto in totale cinque titoli classici su Steam, principalmente facenti parte del franchise di Elder Scrolls, inclusi due dei suoi spin-off meno conosciuti e più oscuri, Redguard e Battlespire. Di seguito vi riportiamo l'elenco completo:

The Elder Scrolls Arena

The Elder Scrolls II: Daggerfall

The Elder Scrolls Adventures: Redguard

An Elder Scrolls Legend: Battlespire

Wolfenstein: Enemy Territory

Come dicevamo, non solo questi titoli sono ora disponibili su Steam, ma alcuni di essi sono anche gratuiti. Potete infatti riscattare liberamente The Elder Scrolls Arena e il suo sequel Daggerfall. Inoltre, anche lo sparatutto multiplayer online Wolfenstein: Enemy Territory risulta essere free-to-play. Al momento non c'è nessuna indicazione da parte di Bethesda sul fatto che possa trattarsi di un errore temporaneo, ma il nostro consiglio è in ogni caso quello di riscattarli non appena possibile. The Elder Scrolls Redguard e An Elder Scrolls legend Battlespire sono in vendita a 5,99 euro.

Vi ricordiamo che potete trasferire giochi e soldi da launcher di Bethesda a Steam, con la migrazione che si chiuderà definitivamente l'11 maggio.