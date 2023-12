Bethesda collabora con PlayStation Germania: in regalo DualSense e cuffie Pulse 3D

A dispetto della possibile esclusiva Xbox di The Elder Scrolls 6, e quindi di un futuro di Bethesda sempre più lontano dall'ecosistema PlayStation, le divisioni teutoniche di Bethesda e SIE lanciano un inatteso contest a tema TESO con in palio tanti accessori PS5.

La nuova iniziativa social che vede collaborare le divisioni tedesche di Bethesda e del team PlayStation s'accompagna a un contest, accessibile ai soli residenti in Germania, che mette in palio dei DualSense in colorazione Volcanic Red, le cuffie Pulse 3D e delle postazioni di ricarica per controller PS5.

Chi risiede in Germania e desidera partecipare al concorso indetto da Bethesda Deutschland e PlayStation deve esemplicemente seguire i rispettivi profili social e ripubblicare il post che trovate in calce alla notizia, premurandosi di utilizzare gli hashtag opportuni e di scrivere un messaggio di auguri a tema The Elder Scrolls Online con delle indicazioni sulle persone con cui si desidera trascorrere il Natale nell'universo MMORPG di Tamriel.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo alla lettura delle anticipazioni emerse dalla causa Microsoft-FTC sulla futura uscita di Fallout 5, TES 6 e DOOM su console PlayStation e Nintendo. Per rimanere in tema con il contest di Bethesda e PlayStation Germania, qui trovate le nostre impressioni con la recensione delle cuffie Pulse 3D di PS5.