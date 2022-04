Bethesda: come trasferire Fallout 76 e tutti gli altri giochi del launcher su Steam

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, il launcher proprietario di Bethesda sta per chiudere i battenti. Per non lasciare i giocatori privi dei loro titoli, verrà permesso loro di trasferire le licenze su Steam e il processo attraverso il quale si può eseguire la migrazione è ora attivo.

Per iniziare ad effetuare la migrazione occorre visitare la pagina ufficiale dell'iniziativa, già attiva e funzionante. Nella sezione a sinistra della schermata troverete le istruzioni per effettuare l'accesso al vostro profilo Steam (se già avete eseguito il login, non dovrete seguire questo passaggio) e, dopo essere certi che l'account selezionato sia quello giusto, potete procedere cliccando sul tasto azzurro con su scritto "Avvia trasferimento Steam". Dopo aver cliccato, verrete reindirizzati ad una nuova pagina che terrà conto dei progressi della migrazione e, al termine del procedimento, vi mostrerà una pagina con le copertine dei prodotti trasferiti. Riceverete inoltre una mail con all'interno tutti i dettagli del trasferimento. Va precisato che il passaggio a Steam dovrebbe durare solo una manciata di minuti, ma potrebbe richiedere del tempo aggiuntivo per via del grande numero di giocatori che sta effettuando la migrazione.

Nel caso di Fallout 76 e di altri prodotti con valuta premium, verranno trasferiti tutti i contenuti del portafoglio virtuale e non perderete nulla. L'unica limitazione risiede nel trasferimento dei salvataggi, poiché il client Bethesda non supporta i progressi nel cloud e non vi è modo di migrare i file di salvataggio locali su Steam. Lo stesso discorso vale per le impostazioni dei vari titoli, che andranno rimodificate in base alle vostre esigenze al primo avvio del prodotto in versione Steam.

Occorre precisare che non è possibile in alcun modo annullare il processo di trasferimento, quindi vi invitiamo a fare grande attenzione per evitare di compiere errori e trasferire le licenze su un profilo Steam errato.