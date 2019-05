Bethesda conferma: il nuovo shooter RAGE 2 è ufficialmente entrato in fase Gold!

RAGE 2 si prepara a debuttare su PC e console nel corso del mese di maggio: l'attesa del pubblico per l'esordio del nuovo shooter è ormai quasi giunta al termine!

Ad evidenziarlo è la stessa Bethesda, che, tramite il proprio sito ufficiale, ha recentemente confermato come il gioco sia ormai entrato definitivamente in fase gold! Al lancio dello shooter mancano in effetti ormai pochi giorni: RAGE 2 sarà infatti disponibile per i videogiocatori a partire dal prossimo martedì 14 maggio. Le piattaforme che si preparano ad accogliere l'ultima creatura videoludica di id Software ed Avalanche Studio sono PC, Playstation 4 ed Xbox One. Siete in attesa di potervi immergere nell'universo post-atomico creato dal team di sviluppo di RAGE 2?

Per prepararvi al meglio alla pubblicazione del gioco Bethesda, vi ricordiamo che la software house ha recentemente reso disponibili nuove informazioni su grafica e framerate di RAGE 2. Gli utenti PC possono inoltre consultare i dettagli relativi a requisiti tecnici minimi e raccomandati. Per maggiori informazioni su trama e gameplay di questo nuovo shooter multipiattaforma, vi invitiamo a consultare sulle pagine di Everyeye il nostro provato di RAGE 2. Al suo interno, Giuseppe Arace vi accompagna alla scoperta del sequel del primo RAGE, esordito sul mercato videoludico ormai ben nove anni fa.