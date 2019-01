Bethesda conferma il supporto a Fallout 76, tante novità in arrivo nel 2019

Bethesda ha pubblicato un nuovo post sul proprio blog ufficiale per augurare buon 2019 a tutti e in questa occasione ha confermato e ribadito nuovamente la volontà di supportare Fallout 76 con tanti nuovi contenuti in arrivo nel corso dell'anno.

"Nel corso di questo mese introdurremo nuovi aggiornamenti in Fallout 76. Come per l’aggiornamento dell’11 dicembre, questo di gennaio sarà enorme e contribuirà a risolvere alcuni problemi che ci avete segnalato. Presto pubblicheremo le note complete. Stiamo lavorando anche a una serie incredibile di aggiornamenti futuri che non vediamo l’ora di svelare. Ci saranno nuove missioni, eventi settimanali in gioco, nuovi Vault, una nuova modalità PvP, i negozi dei giocatori e tanto altro.Il 2019 è un anno importante per Fallout 76, e non vediamo l’ora di viverlo con voi. Continuate a inviarci commenti e opinioni su cosa vi piacerebbe vedere in gioco."

Fallout 76 è stato pubblicato a metà novembre su PC, PS4 e Xbox One, il progetto si è scontrato sin da subito con alcuni problemi tecnici e con feroci critiche da parte della community sulla struttura di gioco e la presunta mancanza di contenuti. Il mercato non ha premiato il gioco Bethesda, che ha riportato vendite al di sotto delle aspettative, come confermato da SuperData.