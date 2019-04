Bethesda conferma: Wolfenstein Youngblood senza cartuccia su Switch

Bethesda torna ad aggiorarci riguardo alla versione Nintendo Switch di Wolfenstein: Youngblood, la nuova avventura cooperativa che si prepara a sbarcare il prossimo 28 luglio. Purtroppo, si tratta di una novità non troppo gradita, già anticipata nei giorni scorsi da alcuni retailer online.

Tramite la FAQ ufficiale del gioco, apprendiamo che Wolfenstein: Youngblood arriverà su Nintendo Switch privo di una vera e propria versione su cartuccia. L'edizione fisica dello sparatutto cooperativo, quindi, conterrà semplicemente un codice di download per poter ottenere l'edizione digitale del gioco. Una notizia che non farà esattamente felici i fan, soprattutto nel caso questi abbiano già prenotato la Collector's Edition.

Wolfenstein: Youngblood ci porterà in una fascinosa quanto distopica Parigi di metà anni '80, e ci permetterà di vestire i panni di Jess e Soph, le figlie gemelle dell'irriducibile B.J. Blazkowicz, misteriosamente scomparso nell'incipit di questa avventura. Pre-ordinando il titolo avrete diritto ad una serie di bonus da riscattare in-game, tra cui una Giacca di Wolfenstein II The New Colossus per l'armatura potenziata, l' Armatura potenziata di B.J. dell'esercito americano, il Tubo di Wolfenstein Old Blood, e altro ancora.

Wolfenstein: Youngblood sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 28 luglio. Il titolo conterrà microtransazioni, ma non le loot box.