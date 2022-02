Bethesda disattiva il Launcher su PC: potrete trasferire soldi e giochi su Steam

Con un comunicato ufficiale, Bethesda ha annunciato che il Programma di avvio Bethesda.net su PC cesserà di funzionare a maggio, ma non avete nulla di cui temere: la casa del Maryland ha messo a punto una procedura di migrazione verso Steam che potrà essere attuata da tutti i giocatori.

La procedura di migrazione potrà essere attuata a partire dal mese di aprile. Potrete trasferire su Steam tutti i giochi, i contenuti aggiuntivi, le valute virtuali e il portafoglio, dunque non perderete assolutamente nulla del vostro account Bethesta.net. Per molti titoli verranno trasferiti in automatico anche i salvataggi, mentre per alcuni di essi si renderà necessario uno spostamento manuale. Al momento c'è un unico gioco che non supporta il trasferimento dei salvataggi, ossia Wolfenstein: Youngblood.

La migrazione avverrà solamente da Bethesda.net a Steam, dunque nell'ambito della piattaforma PC: le informazioni non potranno essere trasferite su PlayStation o Xbox. La lista amici Bethesda.net dei giochi che la prevedono verrà integrata in Steam dopo la migrazione: i titoli interessati sono Fallout 76, DOOM Eternal, Wolfenstein: Youngblood, The Elder Scrolls: Legends, Rage 2 e Deathloop.

A differenza del Programma di avvio, l'account Bethesda.net non andrà in pensione. Nei giochi che lo richiedono (e sul sito ufficiale) dovrete continuare ad utilizzare le vostre credenziali di accesso Bethesda.net.

Il Programma di avvio, ribadiamo, verrà disattivato a maggio, ma Bethesda consiglia di procedere alla migrazione su Steam appena sarà disponibile, ovvero all'inizio del mese di aprile. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale di Bethesda.