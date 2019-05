Bethesda E3 2019: rumor, annunci e aspettative sulla conferenza

Bethesda terrà il consueto evento E3 lunedì 10 giugno alle 02:30 del mattino (ora italiana), in questa occasione il publisher del Maryland darà ampio spazio a DOOM Eternal ma la compagnia fa sapere che non mancheranno sorprese.

La conferenza di Bethesda è infatti tradizionalmente una delle più attese, fosse anche solo per la stima che gran parte della community nutre verso il marchio, che difficilmente ha deluso le aspettative dei gamer.

Spazio allora a Doom Eternal, come dicevamo. Tanto spazio, presumibilmente, visto che come vi abbiamo raccontato in mattinata, l'enorme murale tradizionalmente esposto al Figueroa Hotel in occasione dell'E3, quest'anno è dedicato proprio a Doom Eternal, per cui che ci siano novità ben succose in vista? C'è chi parla anche di uscita entro il 2019. Staremo a vedere.

Ma spazio sarà anche lasciato ad altri videogame attesissimi: in molti non vedono l'ora di saperne di più su Wolfenstein Youngblood, spin-off della serie che infiammerà la nostra estate, essendo in uscita a fine luglio, e c'è chi spera nella presenza di un paio di incognite, tra cui magari un sequel di Prey o qualche sorpresa del tutto nuova.

In attesa di scoprire effettivamente quali novità svelerà Bethesda alla sua conferenza, ne parliamo nel nostro video. Buona visione!