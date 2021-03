Bethesda entra negli Xbox Game Studios: l'accordo tra Microsoft e ZeniMax è approvato

Dopo aver preso visione di un documento che sembrava certificare l'approvazione negli USA del matrimonio tra Microsoft e Bethesda, ecco che è la stessa ZeniMax a dare ulteriore prova che la gigantesca operazione di acquisizione del colosso di Redmond è stata portato a buon fine.

Come segnalato sulla pagine portfolio della compagnia, Providence Equity, principale stakeholder di ZeniMax, descrive ora l'investimento ufficialmente "realizzato". Nel campo finanziario, la dicitura in questione conferma che un accordo è effettivamente andato a buon fine. Gli investimenti possono essere elencati come attivi o realizzati, in quest'ultimo caso significa che lo stakeholder ha realizzato un profitto vendendo la quota di investimento per più denaro di quello per cui era stata acquistata. Al contrario, un investimento attivo implica che non è stato ancora realizzato alcun profitto dallo stakeholder. In questo caso, Microsoft ha promesso a Providence un ritorno sei volte più grando rispetto al suo precedente esborso per l'acquisizione di ZeniMax Media avvenuta nel 2010.

La fusione non è ancora stata elencata come approvata dalla Commissione Europea, motivo per cui Microsoft ha depositato una nuova notifica di sollecito presso la Commissione per i Titoli e gli Scambi, l'ente federale statunitense che si occupa di controllare l'andamento della borsa azionaria. Queste notifiche vengono presentate quando una società acquisisce il controllo su un'altra, in questo caso abbiamo Microsoft che assume il pieno controllo di ZeniMax Media.

L'operazione viene dunque finalizzata con un esborso pari a 7,5 miliardi da parte del colosso di Redmond, che accoglie i vari studi di Bethesda e i franchise che hanno fatto la storia della compagnia, tra cui The Elder Scrolls, DOOM, Dishonored, Fallout e altri ancora.