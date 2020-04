Bethesda: nessun evento virtuale in sostituzione della conferenza E3 2020

Come ormai ben noto, l'ESA ha cancellato l'E3 2020 a causa dell'emergenza Coronavirus. La fiera losangelina è da sempre l'appuntamento videoludico più atteso dell'anno, sfruttato dalla maggior parte dei publisher per svelare i propri prodotti.

Pur di non saltare un evento così importante, i principali attori dell'industria si stanno organizzando per trasmettere delle conferenze in streaming. Microsoft, che quest'anno darà il via ad una nuova generazione lanciato Xbox Series X, ha già annunciato un evento digitale, mentre Square Enix e Ubisoft stanno" esplorando varie opportunità. Bethesda, invece, si è appena tirata fuori.

La compagnia del Maryland, con un messaggio firmato da Pete Hines in persona, ha fatto sapere che a giugno non trasmetterà una conferenza in streaming in sostituzione di quella che si sarebbe dovuta svolgere all'E3 2020. "Considerate le numerose sfide che stiamo affrontando a causa della pandemia, non trasmetteremo un evento digitale a giugno. Abbiamo un sacco di cose emozionanti da condividere riguardo ai nostri giochi e non vediamo l'ora di svelarvele nei prossimi mesi".

A Bethesda non sembrano mancare le cose da mostrare, ma è evidente che la compagnia intende riservarsele per occasioni differenti. Tra l'altro, nei giorni scorsi si è anche vista costretta a posticipare il lancio dell'espansione Wastelanders di Fallout 76 e, in sinergia con id Software, a cancellare il QuakeCon 2020, sempre a causa dell'emergenza Coronavirus.