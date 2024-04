Bethesda: Fallout 5 dopo The Elder Scrolls 6, ma nessuna data per ora

Bethesda ha già messo in chiaro che il successo della serie TV Amazon di Fallout non influenzerà i tempi di pubblicazione di Fallout 5. Nel corso di una recente intervista concessa a IGN.com, Todd Howard ha approfondito l'argomento ed ha aggiunto che il gioco non uscirà prima di The Elder Scrolls 6.

Howard ha innanzitutto dichiarato di non voler indicare alcuna finestra di lancio, che si parli di TES 6 o Fallout 5. Questo per evitare di deludere i fan, come successo con il rinvio di Starfield. "Eviterò di fissare date per qualsiasi cosa. Ho imparato la lazione. Quindi, ovviamente, il nostro focus per quanto riguarda il nostro sviluppo in questo momento è The Elder Scrolls 6, ma ciò non significa che non stiamo facendo piani per altre cose.

Stiamo ancora lavorando molto, ovviamente su Fallout 76, e vediamo la community, così tante persone che si appassionano a quel gioco e in un certo senso lo riscoprono e sono così contente di ciò che offre. Sono davvero felici e, voglio dire, ha una delle migliori community di tutto il gaming".

Tutto ciò, senza dimenticare il supporto post-lancio di Starfield: "stiamo lavorando molto anche su Starfield. Quindi abbiamo alcuni aggiornamenti davvero interessanti che verranno annunciati presto per questo gioco. Stiamo facendo davvero molte cose".

