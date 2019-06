Bethesda: Fallout 76 battle royale e DLC di RAGE 2 tra i nuovi leak pre E3

Secondo la sempre informata insider Sabi, oltre a due nuovi giochi Bethesda ci attendono tanti altri annunci nel corso della conferenza organizzata dalla casa di sviluppo e produzione statunitense per l'E3 2019.

In base alle indiscrezioni raccolte e condivise da Sabi dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, l'evento in diretta streaming di Bethesda dovrebbe mostrarci le prossime espansioni di RAGE 2, la modalità multiplayer di DOOM Eternal con focus sulla scelta della fazione da interpretare tra Demoni e Slayers e la presentazione della versione Nintendo Switch di The Elder Scrolls Blades.

Estremamente interessanti sono poi i rumor collegati all'espansione Wastelanders di Fallout 76 e all'ipotetico ingresso dei personaggi non giocanti nell'universo post-apocalittico della Virginia Occidentale, una delle mancanze più criticate dagli utenti dell'ultimo FPS multiplayer a mondo aperto di Todd Howard. A voler dar retta a Sabi, inoltre, Fallout 76 riceverà presto l'aggiornamento Nuclear Winter che introdurrà una modalità battle royale con lobby da 52 giocatori.

Per ricevere un riscontro a queste anticipazioni, non ci resta che attendere l'apertura del Bethesda Showcase all'E3 2019 prevista per questa notte, ovvero alle ore 02:30 italiane di lunedì 10 giugno.