Bethesda è felice per Borderlands 3, ma ci consiglia di giocare prima a RAGE 2

I responsabili social di Bethesda Italia hanno lanciato un'interessante iniziativa di marketing. A quanto pare, esattamente come noi, anche loro non vedono l'ora di giocare a Borderlands 3, annunciato da Gearbox con un esplosivo trailer durante il recente PAX East di Boston.

Tuttavia, hanno tenuto a farci sapere che prima della sua uscita, fissata per il 13 settembre, arriverà sul mercato un altro gioco altrettanto valido, ovvero RAGE 2 di Avalanche Studios e id Software! L'immagine condivisa per l'occasione, che imita uno dei meme più in voga del momento, mostra un fuoristrada che svolta a destra all'ultimo secondo dirigendosi verso la "la "Follia" di RAGE 2, pronta a dilagare il prossimo 14 maggio. Per il "Caos" di Borderlands 3 (rappresentato da un Claptrap con un'inedita cresta rosa) può tranquillamente attendere, dal momento che scoppierà in un secondo momento. Trovate il tweet, con tanto di faccina con gli occhi a cuore accanto alla parola "Mayhem" (aka Borderlands 3), in calce a questa notizia.

Cosa ne pensate di questa simpatica iniziativa? Quale dei due titoli attendete di più? Per fortuna, uscendo a diversi mesi di distanza l'uno dall'altro, potrete goderveli a dovere entrambi. A proposito di RAGE 2, avete già visto il folle trailer dedicato alla modalità bonus "Ho il fuoco dentro"?