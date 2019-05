Bethesda festeggia l'Anno di DOOM e apre lo Slayers Club

Non c’è modo migliore per celebrare l’eredità di DOOM se non con un party grande, grosso e cattivo! Di seguito, il comunicato stampa con il quale Bethesda annuncia l'Anno di DOOM e tutte le iniziative collegate.

Quest’anno si festeggia lo Year of DOOM. Il sito dello Slayers Club si è evoluto per offrirvi senza sosta tutti i migliori contenuti a tema DOOM e per ricompensarvi per le gesta compiute insieme agli altri Slayer. I membri dello Slayers Club possono guadagnare Punti Slayer per ogni azione compiuta sul sito, come partecipare alle speciali sfide di gioco di DOOM (2016), leggere gli articoli, guardare i filmati, inviare le vostre migliori fan art, ecc.

Una volta che avrete accumulato Punti Slayer a sufficienza, salirete di grado! Ma attenzione: il vostro grado nello Slayers Club non serve solo a misurarvi con gli altri Slayer! Salire di grado vi farà anche ottenere speciali contenuti di gioco, incluse skin esclusive da usare in DOOM Eternal all’uscita! I membri dello Slayers Club potranno inoltre partecipare all’estrazione mensile di premi a tema DOOM, come magliette, vinili, action figure del DOOM Slayer e molto, molto altro ancora. Cosa state aspettando?