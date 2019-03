Bethesda festeggia in Video i 25 Anni della Saga di The Elder Scrolls

Il primo Gioco dell'amata e celebre serie videoludica di The Elder Scrolls ha fatto il suo esordio nell'ormai lontana data del 25 marzo 1994. Per festeggiare il primo quarto di secolo della Saga, Bethesda ha realizzato un ricco video celebrativo.

All'interno del video, con una durata complessiva di circa dieci minuti, la Software House ripercorre la storia di questa incredibile Saga, sottolineando l'importanza rivestita da quest'ultima non solo per gli sviluppatori, ma anche e soprattutto per la Community creatavisi intorno. Come di consueto, potete trovare il filmato celebrativo dei 25 anni di The Elder Scrolls direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una Buona Visione!

Un anniversario sicuramente importante, per una Saga estremamente apprezzata dalla Community Videoludica e che recentemente ha avuto modo di approdare anche nel mondo della realtà virtuale, tramite una nuova versione di The Elder Scrolls V, di cui vi abbiamo parlato all'interno della nostra Recensione di Skyrim VR. Un'occasione per celebrare il passato, ma anche, inevitabilmente, per pensare al futuro. Ricordiamo infatti a Lettori e Lettrici, che nel corso dell'E3 2018, Bethesda ha mostrato, piuttosto a sorpresa, un breve Teaser Trailer di The Elder Scrolls VI. Con una durata di pochissimi secondi, quest'ultimo non ha tuttavia saziato la grande curiosità dei videogiocatori, che continuano ad interrogarsi sulla possibile data di pubblicazione del Titolo, ancora non ufficializzata dalla Software House. In attesa di saperne di più, vi chiediamo, dopo ben 25 anni di storia del brand, qual è il Capitolo a cui siete più affezionati?