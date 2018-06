Bethesda ha in serbo più di una sorpresa per l'E3 2018, parola di Pete Hines

Quest'anno molti publisher hanno aperto le danze ben prima dell'inizio dell'E3 2018. Uno su tutti Bethesda, che nei giorni scorsi ha già calato un paio d'assi niente male come Rage 2 e Fallout 76.

I due titoli sopracitati saranno tra i protagonisti della conferenza della casa americana, ma sono in molti a ritenere che in questo modo è un po' venuto meno l'effetto sorpresa che da sempre contraddistingue la fiera losangelina. In questo caso, tuttavia, non c'è molto di cui preoccuparsi. Pete Hines, in risposta ad un fan su Twitter, ha dichiarato che la compagnia ha più di una sorpresa da presentare all'E3 2018.

Il Vice Presidente ha anche avuto modo di riflettere sui preparativi delle scorse settimane: "Molti addetti ai lavori tendono a non essere molto eccitati in vista dell'E3. C'è tanto lavoro da fare, è stressante ed estenuante. Quest'anno, tuttavia, ho notato che in Bethesda siamo tutti molto eccitati. È piuttosto strano, ma anche divertente e bello". Interrogato sulla durata, Hines ha invece preferito non rispondere per non togliere tutto il divertimento.

Le parole di Hines sono senza dubbio incoraggianti e contribuiscono ad accrescere ulteriormente la curiosità in vista della conferenza di Bethesda, fissata per ore 03:30 di lunedì 11 giugno. Restate sintonizzati su queste pagine, vi aggiorneremo in tempo reale su tutte le novità in arrivo da Los Angeles. Che annunci vi aspettate?