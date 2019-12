Bethesda ha interrotto lo sviluppo di The Elder Scrolls Legends

Con un comunicato ufficiale diffuso tramite Reddit, Bethesda ha annunciato d'aver interrotto lo sviluppo del gioco di carte collezionabili The Elder Scrolls Legends, attualmente disponibile su PC, Mac e dispositivi mobili iOS e Android.

L'annuncio arriva a poche settimane dalla pubblicazione dell'espansione Fauci dell'Oblivion. A tal proposito, un portavoce del team di sviluppo ha tenuto a specificare che gli utenti "potranno continuare a scaricare e giocare Legends su tutte le piattaforme esistenti, competere online e giocare le modalità per giocatore singolo". Il supporto al gioco proseguirà inoltre con eventi di gioco e la distribuzione delle carte ricompense mensili. In ogni caso, lo sviluppo di nuove espansioni e altri contenuti aggiuntivi è stato interrotto.

I vertici della compagnia non hanno svelato i motivi che l'hanno spinta a prendere questa decisione, anche se presumibilmente sono legati al successo non entusiasmante del prodotto, che non è mai riuscito ad affermarsi nell'affollato mercato dei giochi di carte collezionabili e a insidiare in maniera tangibile lo strapotere di Hearthstone. Non è chiaro se lo sviluppo di The Elder Scrolls: Legends verrà mai riavviato, ma nel frattempo Bethesda ha deciso di regalare il set The Tamriel Collection - comprendente tre carte di tre differenti attributi e altro ancora - a tutti coloro che effettueranno il login al gioco. Il comunicato si conclude con le seguenti parole: "Siamo immensamente grati di aver avuto l'opportunità di lavorare su The Elder Scrolls: Legends, di avervi come community, e apprezziamo sinceramente l'amore e il supporto che ci avete concesso".